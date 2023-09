Perdita d’acqua in Borgo San Frediano, lavori urgenti di Publiacqua

Firenze, 5 settembre 2023 – Ancora una perdita d’acqua, questa volta in Borgo San Frediano. Intervento importante di Publiacqua a Firenze: i lavori urgenti di manutenzione sono iniziati alle 14.30 ed è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in Borgo San Frediano (tratto da Piazza dei Nerli a via del Leone).

Publiacqua informa che abbassamenti di pressione potranno interessare le vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi al termine dell’intervento e quindi nel corso del pomeriggio.