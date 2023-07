Perdita d’acqua da oltre un mese "Situazione intollerabile in estate"

di Lisa Ciardi

Una perdita d’acqua che va avanti da oltre un mese, nonostante le proteste e le richieste d’intervento dei cittadini. Succede in via delle Molina, a San Mauro a Signa, all’altezza del numero civico 6. Qui, ormai da diverse settimane, l’asfalto ha iniziato a trasudare acqua, dando ben presto vita a un piccolo torrente permanente che defluisce lungo la strada. "La perdita è importante – spiegano i cittadini – ed è intollerabile che in piena estate, con la siccità sempre alle porte, nessuno intervenga. Abbiamo mandato mail e lettere a Publiacqua e alle varie istituzioni territoriali più di un mese fa. Abbiamo telefonato ripetutamente a tutti i centralini, ma nulla. All’inizio di giugno sono venuti alcuni tecnici di Publiacqua, hanno tracciato dei segni rossi sull’asfalto ancora visibili e hanno lasciato tutto come prima, con l’acqua che scorre giorno e notte. Da allora, nonostante molte altre chiamate, non abbiamo visto nessuno. È inaccettabile che, mentre i media e le stesse istituzioni lanciano ogni giorno appelli a non sprecare, chiedendo l’impegno dei semplici cittadini, si lasci una perdita andare avanti per più di un mese senza fare nulla". A confermare il disservizio e a scusarsi è la stessa Publiacqua. "La segnalazione dei cittadini è corretta – spiegano dagli uffici della società che gestisce acquedotti e fognature – ci scusiamo per i ritardi nell’intervento. La squadra, andata sul posto per risolvere il guasto subito dopo la prima segnalazione, ha trovato una situazione diversa rispetto a quella che si aspettava e molto più complessa. La riparazione richiede infatti la chiusura completa della strada per alcuni giorni. Così i tecnici sono venuti via e hanno correttamente coinvolto altri uffici, ma a questo punto i tempi si sono allungati troppo ed è nato il disservizio. Entro i prossimi due giorni provvederemo a effettuare un intervento provvisorio che ponga fine alla perdita. Successivamente invieremo una richiesta al Comune di Signa per poter procedere alla chiusura completa della strada, con deviazione del traffico, necessaria a effettuare l’intervento risolutivo".