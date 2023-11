Percussioni protagoniste a InStabile Chapiteau. Stasera c’è Nilza Costa

Tutto pronto per la seconda edizione di "Florence Percussion Festival", in programma fino al 5 novembre presso InStabile Chapiteau (via della Funga a Firenze sud). Il programma, la cui direzione artistica è affidata a Chiara di Gangi e Dario Castiello, prende il via stasera (ore 21,30) con la cantautrice Nilza Costa (nella foto) che mixa worldafro jazz e presenta il nuovo album "Le notti di San Patrizio". Aprono il concerto i Peixe Do Coco. Domani (ore 21,30) è in calendario il concerto di Arsène Duevi dal Togo. Un cantante, bassista, chitarrista ed etnomusicologo che trasporterà in un viaggio esplosivo ma allo stesso tempo contemplativo con canti inediti dell’Africa nera, rivisitazioni, incontri e sfumature di generi musicali. Il 4 novembre (ore 21,30) sarà la volta dei Kora Beat, tra i più interessanti progetti del panorama worldjazz in Italia. Aprono il concerto gli Sayurishindo. Domenica 5 (ore 19) il festival chiude con la "Global percussion Jam", un evento che coinvolge artisti e partecipanti in una calda jam ritmica (ingresso gratuito).