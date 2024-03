Percorsi di crescita per i capireparto Unicoop Firenze avvia il primo "career tour" per selezionare allievi capireparto in Toscana. Le giornate di selezione si svolgeranno in varie province, offrendo un percorso di crescita e formazione. Candidature entro il 21 aprile su Linkedin o sul sito coopfirenze.it.