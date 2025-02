’Percorsi d’arte’ in Galleria. Visite a tema fino a marzo

Uno speciale percorso di visita che porterà a scoprire le vicende conservative, i significati e le molteplici vie attraverso cui le opere d’arte della Galleria dell’Accademia sono giunte nel museo. Da oggi all’8 marzo la Galleria propone otto appuntamenti, in italiano e in inglese, su due turni di visita (ore 11 e ore 17), a cura dello staff del museo, uniti da un filo conduttore: il racconto di storie, curiosità e aneddoti su alcuni dei capolavori conservati in Galleria.

I visitatori (massimo 10 partecipanti per turno con la guida), potranno così approfondire la conoscenza del vasto e variegato patrimonio del museo: dai fondi oro trecenteschi, ai gessi del XIX secolo, opera di Lorenzo Bartolini e Luigi Pampaloni, passando per le grandi tavole cinquecentesche giunte alla Galleria in seguito alle soppressioni degli ordini religiosi avvenute nei secoli XVIII e XIX.

Le visite approfondiranno anche il racconto del complesso trasporto del David di Michelangelo da piazza della Signora alla Galleria. Le prenotazioni per le visite tematiche della rassegna ’Percorsi d’arte’ si effettuano attraverso la piattaforma Eventbrite.