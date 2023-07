Perché il Serristori è senza ’pronto’ Lo dicono i numeri delle prestazioni

di Manuela Plastina

Le prime ore di lavoro del Centro medico avanzato del Serristori, un presidio sanitario in orario diurno e solo per codici a bassa gravità che si autopresentano, ravviva il quesito (e le relative polemiche): perché non un pronto soccorso come quello che esisteva fino a due anni fa, ossia finché l’attività del nosocomio non è stata sospesa per dedicarlo all’emergenza Covid? E ancora: perché, nonostante le promesse iniziali, il pronto soccorso non sarà riaperto?

Asl e Regione rispondono citando il decreto 7 del 2015 del Ministro della salute: definisce gli standard dell’assistenza e le strutture d’intervento urgente. Prescrive che un ospedale può essere sede di pronto soccorso solo coi seguenti parametri: deve avere un bacino di utenza di 80.000-150.000 abitanti; per arrivare dal centro abitato al più vicino Dea (dipartimento emergenza urgenza) di riferimento ci deve volere più di un’ora di viaggio. Inoltre il numero di accessi annuo appropriati deve essere superiore a 20.000 unità.

Il Valdarno fiorentino, ribadiscono dalla Regione, non ha queste caratteristiche: sommando Figline Incisa, Reggello e Rignano, si arriva a 60mila abitanti.

I Dea più vicini di Montevarchi e Bagno a Ripoli distano meno di un’ora (non considerando, ovviamente, il traffico). Inoltre in era preCovid ogni anno c’erano 15.000 accessi di cui l’80% autopresentatisi, quindi per lo più inappropriati. Niente numeri, niente pronto soccorso. Al suo posto, si sperimenta un Centro medico avanzato. Ma il sindaco di Figline e Incisa non si rassegna.

"Terremo il punto sul riaprire il pronto soccorso al Serristori – dice Giulia Mugnai –. Dopo una valutazione seria e approfondita sulla sperimentazione, deve essere riaperto anche questo capitolo: va fatta una rivalutazione dei numeri da decreto ministeriale in base anche ad altri fattori". Auspica "che questo servizio venga sempre più strutturato e consolidato con personale dedicato e quindi non ricorrendo a lavoro straordinario" e che venga "rafforzato il percorso delle specialistiche e della diagnostica nonché il sistema di "fast track", la presa in carico di pazienti del territorio in collegamento coi medici di famiglia".