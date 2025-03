"Perché il Comune affitta e non compra il parcheggio dietro la scuola?"

"Ancora una volta il Comune di Signa ha rinunciato ad acquistare il parcheggio dietro alla scuola elementare". La protesta arriva dai consiglieri comunali di Fratelli di Signa, Marco Colzi, Mauro Golini e Luigi Forte. "Durante la campagna elettorale – spiegano - il sindaco aveva promesso pubblicamente l’acquisto dell’area retrostante la Leonardo da Vinci per realizzare un parcheggio pubblico. Non solo: l’impegno era stato ribadito nel programma di inizio mandato approvato il 10 luglio 2024, dove si parlava chiaramente di acquisizione dell’area. Invece, con la determina numero 20 del 10 gennaio 2025, il Comune ha deciso di non procedere in questo senso, ma di prendere l’area in affitto per tre anni con un canone complessivo di 90mila euro. Perché questa inversione di rotta? Perché i cittadini devono pagare un canone senza ottenere nulla in cambio? Perché il privato mantiene il diritto di utilizzare il terreno per eventi come il circo e il luna park? Chiediamo chiarezza e trasparenza e che l’amministrazione comunale venga a riferire in Consiglio".

A spiegare il motivo di questa scelta, l’assessore al patrimonio Federico La Placa. "Non abbiamo trovato con i privati un accordo sull’acquisto – ha detto – e per questo abbiamo preferito trattare un prezzo più vantaggioso per l’affitto. Siamo passati da 40mila euro l’anno del passato a 90mila euro per tre anni, includendo, nella stessa cifra, anche il parcheggio di via Morandi".

Lisa Ciardi