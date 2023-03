’Per sempre Alfredo’, cambia la viabilità: attenzione ai divieti

Modifiche alla circolazione e alla sosta, già da domani, per la corsa ciclistica "Per sempre Alfredo" di domenica con partenza da piazzale Michelangelo e arrivo in via Garibaldi. Dalle 14 di domani divieto di sosta e transito nel parcheggio tra via Quattrini e via Garibaldi; dalle 14 alle 19 stessi provvedimenti in vigore nel parcheggio di via Savonarola. Dalle 20 alle 18 del giorno successivo divieto nel parcheggio antistante il Palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto. Domenica dalle 9 alle 18 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via della Querciola, tra viale Ariosto e viale Giulio Cesare direzione monte, viale Giulio Cesare, tra via della Querciola e via Garibaldi, via Garibaldi, via Barducci. Nello stesso orario divieto di sosta con rimozione forzata in via Giusti, tra via Diaz e viale Machiavelli, viale Machiavelli, da via Giusti al civico 45, via I Settembre, tra viale della Repubblica e viale I Maggio, viale I Maggio, tra il civico 326 e via De Sanctis, via XXV Aprile, tra viale XX Settembre e viale I Maggio, viale I Maggio solo lato Prato tra via XXV Aprile e piazza XXX Novembre, via XXV Aprile, tra viale XX Settembre e viale I Maggio. Dalle 14 alle 18 divieto di transito in via della Querciola, tra viale Giulio Cesare corsia nord e viale Ariosto, via di Padule, tra via Calamandrei e via della Querciola, via Neruda, tra via Pasolini e viale Ariosto direzione monte, via dell’Osmannoro nel tratto via Pasolini-viale Ariosto direzione monte.