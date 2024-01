Per oltre cinque ore sul cornicione minacciando di buttarsi. Carabiniere negoziatore lo fa scendere

Ieri mattina, per quasi cinque ore, un uomo è rimasto affacciato sul cornicione dell’hotel Blue Garden (lato via La Marmora) minacciando di buttarsi di sotto. Dopo un po’ di tempo l’uomo, già noto per aver fatto gesti inconsulti in passato, ha deciso di scendere. Decisivo nell’opera di dissuasione dal folle gesto il lavoro del negoziatore dei carabinieri che ha parlato con l’uomo, in stato confusionale, mentre era sull’edificio, riuscendo a farlo scendere in piena sicurezza. L’uomo è stato poi portato all’ospedale di Santa Maria Nuova.