Per non scordare Roberto Frezza Consegnate due borse di studio

I primi assegnatari della borsa di studio in memoria di Roberto Frezza sono Eleonora Gabelli e Federico Bombona. Hanno ricevuto 500 euro come supporto nel proseguimento del loro percorso scolastico nel liceo scientifico a indirizzo sportivo Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, la stessa scuola di Roberto: 20 anni, aveva voluto rientrare nell’edificio scolastico che aveva tanto amato di notte, salendo su un tetto, forse per un selfie. Una bravata sentimentale che gli è costata la vita per un tragico incidente.

Gli ex compagni e docenti gli hanno già dedicato una targa e un albero nel giardino della scuola, oltre a iniziative di cura del territorio. Ora l’associazione "Roberto Frezza – Never back down" vuole ricordare il suo impegno sostenendo gli studi di altri giovani come lui. "Attraverso i valori di Roby - dice la presidente dell’associazione Emma Hill, lo sentiamo ancora accanto a noi. Un modo per dire ai ragazzi ‘vivete, divertitevi, apprezzate il mondo, appassionatevi allo sport, alla musica, ai libri, alla vita, siate generosi e non lasciate che nessuno vi metta i piedi in testa’. Perché, come diceva Roberto, "la vita deve essere il vostro show". Le borse di studio, finanziate dal Comune di Bagno a Ripoli, sono state consegnate dal sindaco Francesco Casini, dal preside Simone Cavari e da Emma Hill.

Manuela Plastina