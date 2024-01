’Per non dimenticare: incontri, eventi e iniziative. Tutti gli appuntamenti per la giornata della Memoria

Per non dimenticare la crudeltà nazista dell’Olocausto e la shoah, per non dimenticare le stragi nazifasciste che hanno insanguinato il Chianti nel 1944. Interessano tutti e tre i Comuni di Greve, San Casciano e Barberino Tavarnelle, gli appuntamenti culturali organizzati dalle amministrazioni in occasione della Giornata della Memoria, in collaborazione con gli Istituti comprensivi e le associazioni del territorio. Cinema, teatro, musica e canto, letture: è una voce collettiva quella che si alza dai Comuni del Chianti. A Greve in Chianti, oggi alle 21.15 il Circolo Arci propone lo spettacolo teatrale "Suite Romane" a cura della compagnia Diremare Teatro di Massimo Scudeletti con Alessandro Varrucciu e Maurizio Speciale. Ingresso libero. A San Casciano il Teatro Niccolini apre le porte agli studenti e alle famiglie. Alle 17.30 ospiterà la performance collettiva, ideata da Paola Malacarne, presidente della commissione Pari Opportunità del Comune di San Casciano "L’Eccezionalità del bene. Le donne Giuste contro l’indifferenza e la banalità del male", realizzata in collaborazione con il Coro dell’Istituto Comprensivo Il Principe, diretto dal maestro Stefano Cencetti. Per quanto riguarda Barberino Tavarnelle, il programma degli eventi prosegue mercoledì all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Don Milani dalle 9 con il Concerto della Memoria, riservato agli studenti, eseguito dagli allievi e dalle allieve diretto dai docenti Andrea Di Mauro e Francesca Becucci. Il 7 febbraio invece, ci sarà "La storia di Erika", rappresentazione teatrale degli studenti a cura di Massimo Salvianti con Arca Azzurra Formazione.