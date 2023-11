"Per fare un albero ci vuole un seme". Stefano Massini e Piero Pelù donano decorazioni natalizie ai bambini

Un appuntamento per ricominciare e per dare un segnale di speranza alle famiglie di Campi colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre. In vista del Natale, Unicoop Firenze organizza l"Per fare un albero ci vuole un seme", l’iniziativa per la distribuzione delle decorazioni natalizie. L’appuntamento è per questa mattina alle 11 davanti al Coop.fi di Buozzi, il negozio riaperto nei giorni scorsi dopo lo stop forzato a causa del maltempo. All’iniziativa saranno presenti il cantante fiorentino Piero Pelù e lo scrittore e drammaturgo campigiano Stefano Massini. Insieme a loro la presidente della sezione soci Coop Campi Bisenzio Franca Frati e il responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze Claudio Vanni.