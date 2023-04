Per assenza di personale i bambini escono prima da scuola "Le famiglie: non è gestibile"

"Si comunica che la sezione oggi esce alle 13,15, dopo pranzo, per assenza del personale docente". La laconica comunicazione è arrivata, ieri mattina alle 8,30, sull’applicazione "Classe viva", ai genitori dei bambini della sezione cinque anni della scuola dell’infanzia "Ciari" in via Boito, zona Quinto Basso. La protesta di molti genitori non si è fatta attendere: "A quell’ora – racconta una mamma – i bambini erano già entrati e le famiglie si erano già organizzate per riprendere i figli nel pomeriggio. Sta alla dirigenza scolastica trovare delle soluzioni provvedendo a trovare una supplente per la giornata oppure a fare un ordine di servizio per obbligare le maestre che ci sono a lavorare, magari accogliendo i bambini nelle altre classi. Non è certo possibile per genitori che lavorano trovare una soluzione alternativa la mattina stessa e la cosa paradossale è che il messaggio, mandato su una applicazione, potrebbe anche non essere stato letto, non è una mail. Fra l’altro non è la prima volta che accade perché la stessa cosa è avvenuta anche tre giorni fa con una comunicazione arrivata alle 8,20 del mattino e la cosa, francamente, inizia a stancare". Rosa Gaimari, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino, di cui la materna Ciardi fa parte, intanto risponde ai genitori: "Purtroppo – dice – non era possibile fare altrimenti perché la docente della classe si è ammalata e ha inviato oggi (ieri ndr) la comunicazione di malattia. Io non avevo nessuno per poterla sostituire quindi ho potuto solo comunicare l’uscita anticipata ai genitori. Non c’era alcuna possibilità di copertura anche se abbiamo tentato in ogni modo di risolvere il problema, neppure su supplenze temporanee perché le graduatorie di istituto sono esaurite. Non era neanche possibile dividere tutti i 25 bambini dei 5 anni nelle altre due sezioni perché si sarebbe superato il numero massimo di alunni di 25-27 previsto per classe e non è possibile". Alla fine dieci famiglie hanno ripreso i figli dopo il pranzo mentre i 15 bambini rimasti sono stati collocati nelle altre classi fino alle 16.

Sandra Nistri