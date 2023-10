Per Arpat segnali di ripresa. Smog in miglioramento. Sfora solo viale Gramsci

In Toscana acqua e aria migliorano e questo naturalmente incide anche su Firenze. In particolare il dato importante è quello del biossido di azoto, che ha fatto scattare in città, su un tratto dei viali, il blocco per i diesel euro 5 immatricolati dal 2009 al 2014. Tale dato risulta ancora sopra il massimo ma l’annuario Arpat evidenzia una situazione di "miglioramento". Nell’annuario il valore limite di 40 µgm³ - ovvero il microgrammo di inquinante gassoso per metro cubo di aria ambiente - come media annuale è stato rispettato in tutte le stazioni eccetto che in quella dell’agglomerato fiorentino ovvero viale Gramsci, che ha misurato 45 µgm³.

La prima buona notizia è che il limite massimo di 18 superamenti della media oraria di 200 µgm³ è stato rispettato in tutta la regione, la seconda è che appunto a Firenze si vedono segnali di ripresa. Se estendiamo il ragionamento all’acqua c’è una terza buona notizia e riguarda proprio Firenze: sul report si evidenzia che le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, nel triennio 2020-2022, "hanno criticità ma non per la provincia di Firenze" che quindi si conferma virtuosa da questo punto di vista.

Il Comune di Firenze, tramite l’assessorell’ambiente e transizione ecologica Andrea Giorgio, raccoglie la sfida per migliorare la situazione. "Siamo facendo di tutto per rendere Firenze meno inquinata – ha detto Giorgio -. Sul biossido di azoto stiamo andando nella giusta direzione. Il nostro impegno è riportare le concentrazioni di inquinanti in città sotto le soglie anche nell’unica centralina che ancora dava problemi: quella di viale Gramsci per il biossido di azoto. Per farlo ci siamo impegnati a limitare al massimo i disagi per i cittadini. Abbiamo iniziato dai bus, con un accordo con At che ha fermato il passaggio quotidiano di 250 bus inquinanti da quella zona; poi ci siamo impegnati in un lavoro attento con la Regione per limitare la circolazione delle auto diesel più inquinanti solo in una zona ristretta dei viali e accompagnando tutto questo fino a oggi con incentivi per il rinnovo del parco auto in città. Abbiamo inoltre lavorato col ministero per nuovi bandi che usciranno nei prossimi giorni e che consentiranno di erogare incentivi per l’acquisto di mezzi meno inquinanti usati e nuovi anche benzina e diesel, quindi meno costosi e più accessibili". "Inoltre – ha spiegato Giorgio - abbiamo realizzato un investimento mai fatto prima per incentivare il trasporto pubblico con oltre 12mila abbonamenti distribuiti ai cittadini con il bonus tpl e abbiamo rinnovato l’accordo per gli abbonamenti scontati per gli universitari. Un impegno importante che va di pari passo con quello per le tranvie e per aumentare le ciclabili della città".

C’è poi l’aspetto relativo allo scudo verde, con oltre 75 porte telematiche in grado di monitorare i flussi di traffico. E, come ha dichiarato lo scorso 12 ottobre, il sindaco Dario Nardella lo scudo verde "servirà anche a contrastare il fenomeno bus turistici abusivi. Abbiamo messo in campo una azione che prevede l’obbligo di una ‘scatoletta’ per la georeferenziazione di tutti i bus da novembre, noi utilizzeremo le 77 porte dello scudo verde per controllarli. Lo scudo verde ci permetterà di usare il pugno duro contro i furbetti dei bus turistici avendo il controllo del 100% della città". Impegno massimo perché di smog si muore, 60mila decessi all’anno in Italia. Serve intervenire subito".

Niccolò Gramigni