"Peppe Voltarelli: La Grande Corsa verso Lupionòpolis da Rignano"

Peppe Voltarelli è considerato un artista cult del cantautorato italiano. Autore, attore, interprete, cantautore e musicista, esporta la sua arte ricercando le radici della propria terra, con lunghe tournee tra Germania, Canada, Stati Uniti, Argentina e nelle città in cui sente più forti le contaminazioni musicali e culturali tali da creare nuove identità. Questa sera al circolo Sms di San Donato in Collina (Rignano), per il Festival Suoni e Colori, presenterà brani del suo settimo album intitolato "La grande corsa verso Lupionòpolis", registrato a New York e col quale è arrivato ancora una volta in finale alla Targa Tenco, già vinta nel passato come miglior interprete.

Il viaggio in musica di Voltarelli è fatto di aneddoti, incontri bizzarri, luoghi inesplorati, in un intreccio tra vita vissuta, letteratura e musica che nel passato lo ha messo in contatto anche con le canzoni di Otello Profazio, antesignano del folk revival italiano. L’evento inizierà alle 21,15.

Manuela Plastina