People from Ibiza sbarca al Central. Torna la disco dance anni Ottanta

L’Italo-disco non è solo il nostalgico tormentone cantato dai The Kolors l’estate scorsa, ma il sottogenere di una scena musicale che è andata davvero alla grande dalla fine degli anni ‘70 alla fine degli ‘80, per poi dare luogo negli anni Novanta alla italo dance e alla italo house. Parallelamente al post punk e all’esplodere dell’immaginifica new wave, c’era infatti chi amava andare in discoteca a ballare pulsanti e accattivanti melodie made in Italy, perlopiù elettroniche, con il synth in levare. Era il popolo della disco music che, per più di un decennio ha ballato con entusiasmo i successi di un repertorio nato per la discoteca. Impossibile non farsi tornare in mente quel periodo, pensando alle serate organizzate da Radio Stella al Central Club di via del Fosso Macinante, che prendono il via venerdì prossimo (dalle 20 in poi) con l’esibizione di Sandy Marton, un mito a quei tempi.

Gli eventi disco proseguiranno nel locale delle Cascine con una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti altri divi di quella che alcuni considerano ancora oggi la musica dei ricordi più belli. Intanto venerdì abbandoniamoci al ritmo di canzoni come ’People from Ibiza’, pubblicata nel 1984 dall’etichetta discografica Ariola, che il biondone croato scoperto da Claudio Cecchetto, chiome al vento e tastiere a tracolla, portò al successo in tutti i dancefloor. Naturalmente il vocalist, che recentemente è stato protagonista in tv partecipando all’’Isola dei famosi, proporrà anche altri cavalli di battaglia, come ’Camel by Camel’, ’Exotic and Erotic’ e ’Love Synchronicity’. Ma, siamo sicuri, che il pubblico esulterà soprattutto con l’inno ibiziano che spopolò al Festivalbar 1984. Le serate curate da Radio Stella al Central Club, proseguiranno con le musiche dai 70’ ai 2000 dei dj della radio, ma sono previste serate speciali con alla ribalta Gazebo, Tracy Spencer, Corona, Ice Mc, i Rockets e altri ancora. Occasioni da non perdere per chi ama farsi cullare dalle note di ’I like Chopin’, ’Masterpiece’, ’Lunatic’, e altri capisaldi di Gazebo, ma anche di ’Run to Me’ di Tracy Spencer, che dominò la hit parade italiana nell’estate 1986 e di ’The Rhythm of the Night? di Corona, la cantante e modella brasiliana naturalizzata italiana che con questo brano raggiunse il successo mondiale nel 1993. Grande attesa anche per le esibizioni del rapper e ballerino britannico di musica hip house e eurodance Ice MC e per gli inossidabili alfieri dello space rock, i francesi Rockets e la loro ’On the road again’.