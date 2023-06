Pentola a pressione La più grande alleata insieme all’inventiva

Rita, ha percepito il rincaro prezzi ai supermercati?

"Sì. Quando arrivo al supermercato sgrano gli occhi e vorrei quasi tornare indietro, vedo troppi rincari. Poi in realtà ci sto anche due ore a fare la spesa, tanto non c’è nessuno che mi aspetta e mi diverto molto: vado all’Esselunga del Galluzzo ogni 15 giorni ché è spaziosa, c’è pure la musica degli anni ‘60 in sottofondo, per me è un momento di relax. Sono molto attenta, non guardo il prezzo finale ma quello al chilo. Guardo, torno indietro, ci ripenso, scelgo, confronto".

È cambiato il suo carrello?

"Già da tempo non mangio tanta carne, mangio soprattutto pesce e verdura, sto attenta alle offerte, soprattutto sul pesce. E poi nella frutta. D’inverno sono andata avanti con le arance e le mele (che poi mangio cotte nel vino e zucchero); invece in questa stagione sono sono in crisi. Le ciliegie vengono anche 12 euro al chilo. Delle cose che costano troppo faccio a meno".

Quali strategie al supermercato per risparmiare?

"Guardo le offerte speciali, ma non le prendo tutte: magari una cosa non mi piace o costa un sacco di soldi lo stesso".

E una volta a casa?

"Compro tanta verdura e sono una nottambula, mi trovo spesso dopo cena a cucinare per salvare tutti gli ortaggi. Io sono particolare, da cinquant’anni cucino con la pentola a pressione e ciò consente un risparmio non solo di tempo ma anche economico: magari devo scottare una verdura mentre nel cestello a vapore ne cuocio un’altra. Sono capace di cucinare diverse cose insieme, con la cottura a castello. D’inverno finocchi e sedani, li scotto e li rifaccio al pomodoro, oppure la zucca alla livornese".

C’è anche verso di risparmiare mangiando pesce?

"Sono innamorata dei gamberi, con quelli mi oriento sui congelati. Qualcosa trovo al banco fresco, per esempio l’orata, però sto attenta che non venga dalla Turchia o dalla Grecia, la voglio toscana, anche se costa un po’ di più. Il baccalà mi piace da morire, ma lo compro solo a sconto: prima era il mangiare dei poveri, ora è quello dei ricchi".

È famosa per imbastire una cena squisita pure all’ultimo...

"Guardo in freezeer e invento con quello che ho. E la gente lo mangia sempre volentieri".

Carlo Casini