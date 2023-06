Pensioni, Quota 103 vola in città Già 140 assegni staccati in tre mesi La misura riguarderà 3.500 persone

Ben 140 assegni già staccati in nemmeno tre mesi. In pratica quaranta in più di quelli liquidati per quota 102, ma in tutto il 2022. Sono questi i numeri del cervellone Inps per la provincia di Firenze. Cifre che scattano un’istantanea sullo sprint dei fiorentini verso quota 103, la scorciatoia offerta dal governo per arrivare alla pensione anticpata, ‘sorellastra’ delle gemelle quota 100 e quota 102.

Il requisito per l’addio al lavoro? Un’anzianità contributiva di 41 anni e un’età anagrafica di almeno 62 anni, per una somma totale, appunto di 103. L’interesse a Firenze è alto e supera di gran lunga quello della precedente scorciatioia (64 anni con 38 di contributi). A parlare è anche il numero di richieste arrivate ai patronati fiorentini con quasi il doppio delle domande rispetto agli assegni concessi. Ma siamo solo all’inizio.

La platea virtuale dei beneficiari stimati dal patronato Inca della Cgil fiorentina in tutta la provincia parla di circa 3.500 lavoratori interessati. Mentre le pensioni anticipate liquidate dall’Inps nel primo quadrimestre sono una bella fetta di quelle toscane, quasi un terzo del totale. Ma qual è il motivo del mini boom di quotacentotreisti? A far gola sono soprattutto i requisiti di accesso: quota 103 è riuscita ad abbattere, seppur di poco, l’età anagrafica, ridotta da 64 a 62 anche se con un maggior numero di contributi (38 contro 41).

In poche parole: l’uscita per molti appare meno penalizzante rispetto a quota 102 a cui si aggiunge il maggior appeal di una finestra più lontana dai 67 anni previsti dalla legge Fornero. Se la media dei pensionamenti anticipati continuerà a veleggiare su queste cifre, a fine anno le uscite su Firenze potrebbero sfiorare almeno le 300 unità rispetto a una platea nazionale di lavoratori che, secondo le stime dal governo, si aggira intorno alle 47mila persone. Nulla a che vedere con le cifre di ‘mamma’ Quota 100 che, solo nel 2019 e 2020 ha mandato a casa più di 5.300 fiorentini.

Ma il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a metà maggio prevede anche un’altra opzione, stavolta per chi vuole posticipare la pensione, sul modello del vecchio ’bonus Maroni’: chi, avendo i requisiti, rinuncia ad andare in pensione con quota 103, può intascare nello stipendio, la trattenuta contributiva operata dal datore di lavoro in busta. In pratica un rinforzino del 9% sullo stipendio a patto di congelare l’assegno.

Claudio Capanni