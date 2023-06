Pensionati sì ma digitali Corso anti truffe

In Mugello i pensionati sono… digitali: si è concluso a Borgo San Lorenzo "Pensionati Digitali", un corso che CNA Pensionati ha realizzato come progetto pilota per avvicinare i meno giovani all’utilizzo degli strumenti tecnologici e portarli ad un buon livello di competenza, autonomia e produttività. Sono stati in più di sessanta a partecipare, e dopo sette lezioni ora sanno usare il "telefonino" come i giovani e forse meglio, dall’uso dell’assistente vocale alle app per comandare termostati, sistemi di sicurezza, lavatrici, aspirapolvere e lavapavimenti dalla calendarizzazione di promemoria e eventi, all’impiego di Google Maps come navigatore satellitare e alla creazione di password sicure, dagli acquisti online all’uso di carte prepagate e di credito. E molto interessati sono stati anche all’impiego dello Spid, al phishing e alle truffe online. Fenomeno quest’ultimo preoccupante: Cna ha lanciato un sondaggio tra i suoi iscritti in Città Metropolitana, e i risultati confermano quanto gli anziani siano nel "mirino" dei truffatori: negli ultimi tre anni, infatti, il 60% degli intervistati ha dichiarato di aver subito una truffa o un tentativo di truffa. "Il corso è partito bene fin da subito – dice David Nannini, presidente Digital Cna, che a Borgo San Lorenzo ha fatto lezione -. I corsisti si sono appassionati sempre di più, sono cresciuti e sono diventati agili e indipendenti nell’uso delle app e delle funzionalità dello smartphone, con risvolti pratici nella vita reale".

P.G.