Pensiline bus, poche e insicure

In attesa sotto la pioggia d’inverso e sotto il sole d’estate. E’ quanto deve sopportare quotidianamente chi usa i mezzi pubblici a causa della mancanza delle pensiline alle fermate dei bus, alcune delle quali pure collocate ai margini delle carreggiate di strade transitate, con evidenti problemi di sicurezza. Accade a Anchetta, Calderaio, Montebeni, Pian di San Bartolo, dove, a causa dello spazio ridottissimo, è impossibile installare una protezione.

Nonostante il problema sia denunciato da anni, adesso è arrivata l’ufficialità che un piano di riordino e di messa in sicurezza non c’è. Lo ha detto l’assessore Iacopo Zetti, rispondendo all’interrogazione del consigliere Fabrizio Baroncini di Fiesole Europa, che ha chiesto di intervenire sulle fermate dove si registrano situazioni di pericolo e disagi vari. "Anche l’ultima fermata a salire del 7 è in una posizione difficile. Una collocazione alternativa però non c’è. O meglio l’alternativa - ha risposto Zetti - è toglierla".

"Se la strada è stretta può bastare una segnalazione luminosa, un paletto colorato, un catarifrangente. Una soluzione - ribatte Baroncini- volendo, sono convinto si possa trovare".

D.G.