Penny Market, ruoli di regia per i punti vendita regionali

Per i punti vendita di tutta la Toscana, ed in particolar modo per i negozi della provincia di Livorno, Lucca e Pisa, Penny Market è alla ricerca di professionisti con esperienza per i ruoli di regia, addetti alla vendita e anche giovani che vogliano iniziare il loro percorso lavorativo nel mondo della grande distribuzione organizzata. L’azienda cerca candidati che abbiano maturato esperienza nella grande distribuzione, in particolare nel settore alimentare, in ruoli di direttore e vice direttore, capo settore e capo reparto. Queste le principali aree di responsabilità: organizzazione e supervisione dei dipendenti e del punto vendita, relazione con la clientela, gestione ed esposizione della merce, gestione degli ordini, controlli igienico-sanitari del punto vendita, attività di gestione e chiusura cassa. È possibile candidarsi tramite la pagina aziendale Penny Market su LinkedIn.