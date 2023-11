Pendolari sui treni. Un’altra giornata no: "Ora provvedimenti"

Lunedì mattinata nera per i treni, col blocco della circolazione a causa di una persona che camminava sui binari e relativi ritardi che hanno colpito duramente anche la linea del Valdarno fiorentino. Oltre al treno partito da Arezzo alle 8,35, con passeggeri fatti scendere a Figline senza soluzioni immediate per arrivare a destinazione, anche il treno delle 8,09 partito dalla stazione figlinese ha subito gravi disagi: "Ha interrotto la sua corsa a Pontassieve, con viaggiatori spostati su un altro treno - denuncia il Movimento consumatori Toscana -. C’è un problema di sicurezza: non è possibile che persone estranee possano causare questi enormi disagi. I vertici di Trenitalia assieme alla Regione e allo Stato lavorino per contrastare questo fenomeno prevenendolo con controlli accurati. Se necessario si aggiungano pene più severe".