di Giovanni Ballerini

"Come mi sento a sessant’anni? Altro che giovane: un bambino. Sono sempre stato un Peter Punk". Parola di Piero Pelù che, col suo tipico vocione, movenze guascone e un modo astratto eppure viscerale di calcare il palco ha fatto da apripista dallo scoccare degli anni ’80 alla riscossa del rock italiano. Auguri al rocker fiorentino per antonomasia, che ieri ha compiuto 60 anni e, ci gioca su, usando il suo nome d’arte adolescenziale per evocare il sogno incarnato per generazioni da Peter Pan e per altri dai grandi del rock. "Prima sentivo le fiabe sonore, che avevano musiche bellissime, poi ho avuto dei flash da Little Tony, Enzo Jannacci, Adriano Celentano e Giorgio Gaber. In seguito, con gli amici e i compagni di scuola conobbi Revolver dei Beatles e quindi arrivarono i Rolling Stones, i Pink Floyd, i Black Sabbath e infine... infine Peter Punk, la prima band del liceo, i Mugnions, e i Litfiba – ricorda Pelù –. Il resto è storia: nonostante la tanta musica ascoltata, ci ho sempre messo del mio". I suoi Litfiba sono stati negli ultimi quarant’anni la rock band più longeva e apprezzata. Una storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti, ma anche legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili, ambientali e diritti umani. Concerti il 16 e 17 maggio al Tuscany Hall.