Pelletteria, patto per la formazione. Percorsi su misura contro la crisi

Pelletteria, la crisi si combatte passando le competenze alle giovani generazioni. E’ con questo intento che Assopellettieri, associazione di Confindustria che raccoglie una bella fetta di comparto della moda, ha dato il via a un accordo con il Mita, la fondazione Its con sede a Scandicci specializzata in formazione per la filiera. Mentre stanno per partire i corsi per l’anno accademico del Mita, il nuovo progetto, propone una sinergia di lungo periodo; nasce dalla volontà comune di mettere la formazione al centro dello sviluppo del settore, attraverso percorsi su misura e modelli formativi innovativi, con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle competenze specialistiche nel comparto. I dati indicano una tendenza negativa per l’export anche nel terzo trimestre del 2025. E le imprese stanno cominciando a incontrarsi per ridefinire i modelli della filiera. Uno di questi eventi si è tenuto nel fine settimana nella sede del Mita; sono state chiamate a raccolta le aziende e i rappresentanti della formazione con l’obiettivo di costruire un dialogo e una visione comune sul futuro del comparto. Si comincia con questa sinergia, che andrà anche oltre i confini nazionali. È già in corso in Kenya una iniziativa che mette in contatto artigiani e microproduttori delle economie emergenti con l’industria mondiale della moda, creando catene di approvvigionamento eque, inclusive e rispettose dell’ambiente. Un percorso formativo che coinvolge 35 giovani aspiranti artigiani locali. L’iniziativa si avvale del sostegno tecnico dell’azienda Vivienne Westwood, che ha contribuito alla fornitura di macchinari, materie prime e strumenti tecnici e della collaborazione attiva delle Case dei Salesiani, che hanno messo a disposizione gli spazi per i corsi formativi a Nairobi. "Con ’Mita e Assopellettieri – Alliance’ – ha detto la presidente di Assopellettieri, Claudia Sequi – vogliamo ribadire quanto la formazione sia il cuore pulsante del futuro della pelletteria italiana. Trasmettere competenze significa garantire continuità, ma anche innovazione e inclusione. L’esperienza in Kenya rappresenta un modello innovativo e di grande valore: non solo porta il know-how italiano in un contesto nuovo, ma lo arricchisce attraverso il dialogo con i talenti locali". "Il focus del progetto – ha detto Maurizio Del Vecchia presidente di Mita - si delinea come un esempio virtuoso di metodoi di educazione non formale e apprendimento esperienziale, con un’enfasi particolare sull’apprendimento sociale che avviene con l’interazione, la collaborazione e la condivisione".

Fabrizio Morviducci