Pelle, calzature e tessile . Tre corsi ancora disponibili al Mita

Mita, ancora tre corsi disponibili. La fondazione Its con sede al castello dell’Acciaiolo ha prorogato al 30 novembre le iscrizioni a due dei suoi corsi per l’anno formativo. Il primo è tecnico del processo e prodotto pelle, che tra le sedi ha anche il distretto dell’Amiata, il secondo è tecnico del processo tessile con incursioni nel distretto pratese. L’ultimo è quello relativo alle calzature; la sede è prevalentemente quella di Scandicci. I tre corsi sono compresi nei dieci della proposta formativa del Mita, che è un’eccellenza tutta scandiccese in forte espansione. Da inizio anno, la fondazione comincerà il processo di trasferimento negli spazi dell’ex Polimoda, una strutttura di proprietà del comune di Scandicci che si trova accanto al Russell-Newton. L’obiettivo è entrarvi gradualmente dalla metà del prossimo anno. Grazie ai fondi Pnrr si punta ad allestire laboratori con macchinari e strumentazioni di nuova generazione. Saranno spazi dedicati a pelletteria, ma anche per il settore calzaturiero, il tessile con filatura e maglieria, gli accessori metallici. I nuovi lavoratori saranno messi a disposizione anche dei vari centri formativi e dei brand. La direttrice Antonella Vitiello con il presidente del Mita Maurizio Del Vecchia, stanno puntando sempre di più a fare della fondazione un centro integrato per la formazione della filiera della pelletteria che vada dai corsi di base fino all’altissima specializzazione in collaborazione coi brand. Per info sui corsi https:mitacademy.it.