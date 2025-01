Peirano confermato presidente di Lilt Firenze

Firenze, 9 gennaio 2025 - Alexander Peirano è stato confermato presidente di Lilt Firenze, coadiuvato dalla vicepresidente Susanna Bausi. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell'associazione che si è riunito ieri nella sede di viale Giannotti. “Sono onorato di questa fiducia - ha detto Peirano - e garantisco il mio impegno nella sfida che abbiamo davanti: dare supporto a una sanità pubblica che ha sempre più bisogno del mondo del volontariato. Dobbiamo affiancare i professionisti della salute, sia in termini di supporto sanitario sia in termini di umanizzazione delle cure, dando quel valore aggiunto ai servizi essenziali che permette di avere una sanità pubblica inclusiva, efficiente e solidale. I nostri sforzi dovranno concentrarsi, sempre di più e ancora più di quello che abbiamo fatto finora, sulla prevenzione, il miglior strumento che abbiamo per garantire il benessere dei cittadini”. Il nuovo consiglio direttivo di Lilt Firenze, eletto nel dicembre scorso, è composto da Cristina Ranzato, Paolo Golini, Giulio Arcangeli, Guido Brilli, Patrizia Asproni, Letizia Tinti, Francesca Pirrelli, oltre a Bausi e Peirano. Lilt Firenze, che vanta 100 anni di storia, è da sempre un punto di riferimento per la prevenzione oncologica e il supporto ai pazienti, con una presenza radicata e un impegno costante verso la comunità. Tra le iniziative più significative, la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, dedicata a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano, e le Campagne Nastro Rosa e Nastro Blu per la prevenzione dei tumori di seno e prostata. Grande attenzione è dedicata anche alla lotta al tabagismo, agli interventi educativi nelle scuole e nelle comunità per promuovere una cultura della prevenzione sin dalla giovane età, e alla diagnosi precoce dei tumori cutanei, con un ambulatorio dedicato. Parallelamente all’azione preventiva, Lilt Firenze offre numerosi servizi di supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Il Cerion, Centro di Riabilitazione Oncologica Firenze, a Villa delle Rose, nato in collaborazione con l’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, propone percorsi riabilitativi personalizzati per i pazienti oncologici, offrendo una presa in carica a 360 gradi, da un punto di vista fisico, psicologico e sociale. Il Camo, Centro di Aiuto al Malato Oncologico, si occupa di fornire ausili sanitari gratuiti a domicilio per migliorare la qualità di vita dei pazienti in fase avanzata di malattia, in collaborazione con le unità di cure palliative dell’azienda sanitaria. Il servizio Donna Come Prima, attivo dal 1986 e con sede al Cerion, offre un aiuto concreto alle donne operate di tumore al seno.