Pegaso d'oro della Regione all'Isma per i suoi 100 anni La Regione Toscana ha consegnato ieri il Pegaso d'oro all'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Isma) per i suoi 100 anni. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Giani per la ricerca e la sperimentazione nel pensiero strategico aeronautico.