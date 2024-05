Pegaso d’Argento alla Fondazione Kennedy: "Un mondo più giusto"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato il Pegaso d’argento a Kerry Kennedy e a Stefano Lucchini, rispettivamente presidente onoraria e presidente di Rfk Italia, organizzazione che lotta per un mondo più giusto e con diritti per tutti. "La Fondazione Kennedy - ha spiegato Giani - ha svolto un’azione straordinaria e bellissima in questi anni nella Toscana e con la Toscana. Il Pegaso vuole essere un segno di amicizia e gratitudine per quanto la Fondazione Kennedy fa proprio in Toscana. Sono orgoglioso che la famiglia Kennedy abbia radici in questa regione". "Quando siamo a Firenze ci sentiamo a casa - ha commentato Lucchini -. Siamo americani, ma fiorentini. Non posso che ringraziare Giani per questo riconoscimento e tutte le persone che lavorano con Rfk. Sono molto contento". "È meraviglioso essere tornata qui a Firenze - ha spiegato Kerry Kennedy -. La città di Firenze vuol dire moltissimo per l’intera famiglia Kennedy e per tutto quello che facciamo per i diritti umani. Nel 1966 quando Firenze venne colpita dall’alluvione la mia famiglia partecipò alla ricostruzione. Avevo 14 anni la prima volta che sono venuta qua, Firenze ha il cuore che batte per Rfk".

L’associazione si occupa di molte iniziative che spaziano dalla formazione di docenti a progetti di inclusione socio-lavorativa di migranti, rifugiati e richiedenti asilo e di persone in stato di vulnerabilità. Senza dimenticare le attività di sensibilizzazione delle aziende per un’attenzione sui temi dei diritti e della sostenibilità, sostegno alle comunità durante la pandemia di Covid-19, ma anche durante la guerra in Ucraina. Un punto quest’ultimo rimarcato da Giani: "Nel 2022 la Toscana migliore e più autentica in collaborazione con la Rfk si è mobilitata per aiutare donne, bambini e tutta la popolazione ucraina sofferente sotto i bombardamenti. Siamo un popolo generoso e operoso".