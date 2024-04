Pedonalizzazione, ultimi passi : "Obiettivo potenziare il commercio"

Semipedonalizzazione, ci siamo. Sarà inaugurato entro l’estate il nuovo corso pedonale tra piazza della Repubblica e piazza Matteotti, a Scandicci. Nel centro ottocentesco, la riqualificazione degli spazi recuperati è stata curata mediante una nuova pavimentazione di pregio. Comprende anche elementi di arredo urbano, che hanno lo scopo di favorire la condivisione dello spazio pubblico: questo sarà infatti anche un luogo di informazione mediante il posizionamento di totem e di hotpoint wifi. I lavori sono quasi ultimati, restano l’asfaltatura dell’ultimo tratto e la sistemazione delle aree a verde prima di tagliare il nastro e puntare all’obiettivo vero di tutto l’intervento. Quando sarà completato l’asse urbano, con una passeggiata pedonale totalmente rinnovata, sicuramente ci saranno opportunità per un ulteriore potenziamento della rete cittadina del commercio di vicinato. In questo modo la città avrà un corso pedonale unico da piazza della Resistenza fino a piazza Matteotti dove programmare iniziative, fare eventi e soprattutto curare il tessuto commerciale di vicinato dal punto di vista della qualità, mettendolo in grado di competere con la grande distribuzione che pure è molto presente in tutta l’area. Ed è in questo scenario che si sta concentrando anche il domino politico delle associazioni di categoria. Confartigianato e Confcommercio stanno arrivando con forza sul territorio di Scandicci, cambiando le geometrie del commercio e della piccola impresa sul territorio. Chiaro che in un territorio storicamente legato a Confesercenti e Cna come presenze maggioritarie, questo cambio di passo non lasci indifferenti. Confcommercio sbarcherà a Scandicci nel prossimo fine settimana con un progetto in grande, ossia l’intera piazza allestita come giardino per lo street food. Confartigianato, la cui referente locale Marina Semprini ha sostenuto prima il sindaco Fallani e poi la candidata alle primarie del Pd, Claudia Sereni, sta lavorando per associare piccole imprese anche commerciali proprio sull’asse del nuovo centro e in parte della zona industriale. La nuova sistemazione che sarà inaugurata entro l’estate punta proprio a questo: potenziare l’offerta cittadina, anche attraverso un presidio delle associazioni di categoria.