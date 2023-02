Il Pd mugellano vota Stefano Bonaccini. Con un paio di eccezioni. E anche con un paio di circoli assenti. Cominciamo da quest’ultimi. A Firenzuola e Palazzuolo sul Senio neppure si è votato per il congresso nazionale del partito. Circoli di fatto ormai inesistenti. Dove invece si è votato, Bonaccini ha quasi sempre prevalso nettamente. Non così a Vicchio e a Dicomano, dove invece ha vinto la Schlein. Aveva iniziato Scarperia e San Piero, la settimana scorsa: in quel circolo hanno votato in 73 su 94, e l’81% (59 voti) ha preferito Bonaccini, mentre la Schlein è stata votata da 7 persone, il 10%. Anche a Borgo San Lorenzo Bonaccini ha fatto il pieno, 120 voti e il 72%, mentre la Schlein ne ha ottenuti 45, pari al 27%. A Barberino meno votanti, ma sempre Bonaccini primo: 22 a 7.

Schlein si è rifatta a Vicchio e a Dicomano: nel circolo vicchiese su 36 votanti la Schlein ne ha conquistati 23, e solo 9 Bonaccini. E di misura, 21 a 18, la candidata pd ha vinto anche a Dicomano.