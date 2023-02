Pd, sarà duello Lazzerini-Cioni? E Azione si schiera con Aramini

Il Pd dà il via alle primarie di coalizione con cui scegliere il candidato sindaco alle amministrative di primavera. "Eventuali primarie", in realtà, perché non è detto che ci siano più aspiranti sindaco a sfidarsi alle urne di cui ancora non si sanno i partiti aderenti. Voci danno per certa l’adesione dei 5 Stelle, oggi all’opposizione in comune, e dei partiti di sinistra che ora non hanno rappresentanza consiliare. Tra i papabili candidati sindaco Pd, si parla insistentemente di Riccardo Lazzerini, presidente dell’Ente Festa dell’Uva, mentre sul fronte femminile si fa spazio l’ipotesi Laura Cioni, assessore al welfare uscente. Intanto la votazione delle mozioni congressuali ha visto la vittoria schiacciante di Elly Schlein con il 61%. E a Impruneta nasce "Azione di Carlo Calenda", che come primo atto ha aderito al progetto Impruneta Futura, lista che ha candidato sindaco Matteo Aramini e ha già ottenuto l’adesione di Italia Viva.

Manuela Plastina