Pd Nuovo sindaco, altolà a Fossi "Le primarie non si toccano"

Alla fine manca "solo" un anno. E in politica tempus fugit, figuriamoci se si parla di Palazzo Vecchio: per il Pd sarà un anno ad alta tensione nella strada che porta alle prossime comunali del 2024. Non solo perché i candidati spuntano come funghi ma perché c’è da tenere in piedi un equilibrio e tra i Dem, viste le tante anime, non è così semplice. L’uscita allo scoperto di Rosa Maria Di Giorgi ha accelerato un treno che già viaggiava a 300 kmh. Di Giorgi ha detto di voler correre alle primarie Pd, lo stesso vuole fare Cecilia Del Re. Ma si fa i conti senza l’oste e così il segretario del Pd in Toscana Emiliano Fossi, dopo averci pensato un po’, alla fine è uscito allo scoperto affermando che sulla "scelta delle candidature il partito regionale avrà una forte voce in capitolo" e lasciandosi sfuggire – ma in realtà non era casuale – che lo statuto che rappresenta la guida per eventuali primarie "non è la Costituzione". E quindi si può cambiare.

Manca un anno ma Di Giorgi è già in campagna elettorale, tanto da rispondere a tono a Fossi: "Cambiare le regole a proprio piacimento non è proprio un manifesto di grande cultura democratica. Fossi, persona che stimo, dovrebbe sapere che lo statuto è il frutto di regole condivise che determinano la vita del partito". Cambiare le regole sulle primarie? "Ci troveremmo di fronte quasi ad una professione di ‘onnipotenza’ che poco si adatta ad un partito democratico come il nostro", ribatte. Una bella stoccata. "Mi sono dichiarata disponibile – spiega Di Giorgi - all’individuazione del candidato migliore per Palazzo Vecchio, e l’ho fatto per tempo, proprio perché ritengo che sia necessario, soprattutto in questa fase di disaffezione dalla politica, allargare il campo della discussione e rendere palesi le scelte. Non voglio credere che questo rappresenti per il Pd un problema. Sarebbe veramente incredibile infatti che ci si richiuda a riccio di fronte alla richiesta di una condivisione delle scelte, preferendo relegarle negli angusti spazi di una discussione tutta interna e sotterranea".

Insomma Di Di Giorgi riesce allo scoperto ma su questo è da evidenziare la posizione di Mirko Dormentoni, presidente del Q4, un altro nome che era uscito: "Io non è che mi voglio autocandidare – dice -. Prima si definisce il programma, poi la coalizione tanto che il nostro statuto parla appunto di primarie di coalizione. Di Giorgi secondo me sbaglia. Capisco poi le parole di Fossi, normale che voglia dire la sua, ci mancherebbe: è il segretario regionale. Poi questo non vuol dire che sceglierà lui, conta il percorso".

Niccolò Gramigni