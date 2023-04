Pd, niente più primarie: scelto Riccardo Lazzerini

Il Pd rinuncia ufficialmente allo strumento di partecipazione delle primarie. Era nell’aria da giorni, anche se alla scadenza del 28 febbraio per le candidature di coalizione, erano stati depositati tre nomi e tutti Dem: Riccardo Lazzerini, Andrea Mayer e Angela Cappelletti. Ma già dai primi di marzo, tutti i livelli del partito hanno cercato un accordo per arrivare a un nominativo unico senza passare dalle primarie. Un tentativo non facile di mediazione al quale Mayer ha tentato di opporsi promuovendosi pubblicamente quale candidato ufficiale alle urne di coalizione. Per uscire dall’impasse, il partito ha deciso di affidarsi a professionisti esterni: ha messo al lavoro un’agenzia specializzata che ha sondato il corpo elettorale a campione. I risultati pare siano stati inequivocabili e convogliano sul nome di Lazzerini. Sarà dunque l’attuale presidente della Festa dell’Uva il candidato sindaco di una coalizione di cui ancora non si sa chi farà parte.

"Stiamo lavorando per comporla e definirla" dicono dal partito. Entro la fine della prossima settimana saranno sciolte le riserve su nome della lista, logo e appunto adesioni. Facile ipotizzare ne possa far parte ufficialmente il Movimento5Stelle, dopo aver negato il proprio sostegno alle attuali forze di opposizione. Riccardo Lazzerini, classe 1970, di professione scenografo della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, da sempre impegnato nell’associazionismo imprunetino, dal 1998 al 2003 è stato assessore alla cultura del Comune di Impruneta, poi consigliere della Provincia di Firenze. Nel 2013 è stato candidato sindaco per Sel proprio contro il Pd che in quell’occasione ha eletto per la prima volta Calamandrei a primo cittadino. Dal 2017 è presidente dell’Ente Festa dell’Uva. "Gli iscritti hanno ringraziato per la loro correttezza Andrea Mayer ed Angela Cappelletti" scrivono dal Pd nell’annunciare la candidatura ufficiale di Lazzerini.

Manuela Plastina