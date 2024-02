Pd-M5S, prove di accordo. Con Iv è partita aperta

Nelle ultime ore il leader del M5S, Giuseppe Conte, avrebbe chiesto un incontro alla segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, per tentare un accordo per le comunali a Firenze. Si aprirebbe anche per il capoluogo toscano uno scenario simile a quello del campo largo che ha portato a Foggia il centrosinistra dai centristi fino ai pentastellati al governo della città. Naturalmente tutto dipenderà anche da ciò che accdrà in Sardegna, regione in cui i dem e i grillini potrebbero trovare un punto di incontro sul candidato governatore. L’indiscrezione viene rilanciata dall’emittente Toscana Tv, durante l’intervista a Dario Nardella.

Sollecitato sul punto, il sindaco osserva: "Non sono al corrente di questo incontro fra i due leader del Pd e del M5S. In ogni caso l’esperimento di tenere insieme tutta la coalizione che va da Azione, Iv fino a Sinistra italiana, Verdi e 5 Stelle quando è stato praticato nelle città con un senso politico e un programma ha funzionato. Foggia è ovviamente molto diversa da Firenze, dobbiamo capire quali sono le condizioni politiche per un accordo di questo tipo". Da sindaco uscente, aggiunge tuttavia, "non mi intrometto, non credo sia opportuno, nelle trattative che spettano al partito e alla candidata Sara Funaro che mi pare non abbia mai chiuso le porte a nessuno, a cominciare dalle forze che sono già nella maggioranza di governo di palazzo Vecchio".

Ma sembrerebbe che, sempre a Roma, vadano avanti le interlocuzioni tra Schlein e Renzi sulla questione fiorentina. Il leader di Iv, però, avrebbe chiesto ai Democraticialcune garanzie: o un vice sindaco (i nomi in ballo sarebbero quelli di Francesco Casini e Gabriele Toccafondi) e le presidenze di Mercafir e Firenze Parcheggi oppure due assessori di peso nella futura giunta. "Tutto può succedere – rivela un colonnello di Iv – i tempi per un accordo ci sono, e per le liste abbiamo tempo fino a maggio". Dunque, la partita, se mai si dovessero superare i veti di Sinistra Italiana, e tutt’altro che chiusa.

A.P.