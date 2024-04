Pd-M5S, accordo sempre più lontano?. Armentano: "Non ci sono i presupposti"

"La coalizione di centrosinistra è salda e compatta, quindi non credo sia il caso di irrobustirla con altri ingressi". Nicola Armentano, capogruppo Pd in Consiglio comunale e maggiorente del partito, per ora chiude la porta a un eventuale ingresso del Movimento 5 Stelle nel coordinamento che sostiene Sara Funaro. D’altronde, a Roma, le trattative tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, sulle comunali fiorentine, pare si siano arenate (dopo gli screzi e lo scambio di accuse degli ultimi giorni per il caso Puglia), "e poi noi siamo già a lavorare sulle liste – continua Armentano – C’è una coalizione che lavora in armonia, da mesi, sul programma. In questo momento qualunque altra forza andrebbe a mettere in discussione un impianto già concreto". Per il capogruppo dem "semmai ci dovesse essere un ballottaggio allora si potrà parlare di nuove alleanze".

Armentano fa capire, senza tanti giri di parole, che quella fiorentina è sì una partita che si gioca nei palazzi della Capitale ma che riguarda anche "il nostro territorio, e per ora, a sentire la base, non ci sarebbero i presupposti per correre insieme ai pentastellati. Aggiungere un commensale al tavolo, anche se condivide temi che collimano con i nostri è complicato".

Una posizione, quella espressa dall’esponente Pd, che trova sponda anche in alcuni rappresentanti di rilievo della segreteria del Partitone che vedono assai improbabile – dati anche i tempi strettissimi – il matrimonio con il Movimento. Non solo: il capogruppo dem aggiunge pure che "un eventuale apparentamento con M5S potrebbe farci perdere voti". Di diverso avviso Sinistra Italiana, secondo cui, invece, si sarebbe a un passo dall’accordo: "E’ solo questione di ore o forse di qualche giorno", ammette il sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi. Mentre il segretario Pd Andrea Ceccarelli fa sapere che "c’è un dialogo in corso sui contenuti". Infine, Armentano, parlando di liste, annuncia che "in quella dei Democratici ci sarà una donna con un profilo olimpionico. Ma non voglio fare nomi, la brucerei".

A.P.