Pd-Iv tra scintille e lacrime Bocciato l’atto sul fine vita

Sono entrambi in maggioranza ma ormai è chiaro che le distanze sono praticamente su tutto. Tra Pd e Iv le tensioni sono forti, a maggior ragione dopo che due consigliere comunali sono passate a Matteo Renzi ovvero Barbara Felleca e Mimma Dardano (quest’ultima dalla lista Nardella). Il terreno di scontro è vario: dalle multe allo stadio. L’ultimo capitolo è su un tema delicato, il fine vita.

Nella commissione politiche sociali e della salute di Palazzo Vecchio, presieduta da Dardano, una risoluzione ha creato notevoli imbarazzi. È quella che invita il parlamento "a intervenire con apposita legge a normare la materia complessa, del fine vita". L’atto, presentato da Felleca, è stato bocciato da Pd (eccetto Stefano Di Puccio) Lega e Italexit. "Non avrei mai immaginato di piangere dopo una votazione – ha detto Felleca – E se questo voto contrario del Pd è il frutto di un calcolo politico, allora forse è meglio lasciarla perdere, la politica. Se quell’atto lo avessi portato prima della mia uscita dal Pd, l’esito sarebbe stato ben altro, ne sono convinta. Provo tanta amarezza".

"Il Pd voleva discuterne ancora, io però ho votato favorevolmente perché per me quell’atto era già risolto – ha spiegato Di Puccio –. I miei colleghi del Pd volevano fare un’altra commissione per discutere di un tema che per me era chiaro: hanno poi votato come la Lega e io non me la sento di fare una cosa del genere".

A metà pomeriggio è arrivato un chiarimento da parte del capogruppo Dem Nicola Armentano. "Ritenevamo la risoluzione proposta troppo generica, parlando solamente di un invito a legiferare senza tenere di conto di un lavoro parlamentare già in essere, ripreso in mano dal senatore Bazoli – dice – Per questo abbiamo richiesto di proseguire il confronto". Armentano si è detto dispiaciuto: "Stando nella stessa maggioranza l’auspicio è di toni meno accesi e rancorosi".

Niccolò Gramigni