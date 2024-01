Pd-Iv, a Roma prove di dialogo (con frizioni)

FIRENZE

Strappi, ricuciture, spiragli, sondaggi e fumate. Più nere che bianche per la verità.

La sintesi tra Pd e Italia Viva in vista delle elezioni comunali del prossimo giugno sta diventando una sorta di novella dello stento. A quanto si apprende, in una condizione che (è bene ripeterlo) resta in costante evoluzione come d’altronde è la politica specie in fase di accordi elettorali, le porte per un eventuale accordo non sarebbero ancora del tutto chiuse (quantomeno non lo sarebbero ancora con la doppia mandata) ma nessuno al momento sembra trovare il mazzo di chiavi giusto per riaprirle. Né i renziani più propensi al patto con i dem, né gli esponenti del Pd più aperti al dialogo. La toppa è bella arcigna.

E lo stesso leader di Iv Matteo Renzi non lascia trapelare, attraverso i suoi colonnelli, nessun passo avanti nella trattativa. Anzi. La distanza con i dem resta siderale. Un recentissimo incontro a Roma con esponenti toscani del Pd, a cui avrebbe preso parte lo stesso ex Rottamatore e il dirigente dem Bruzzesi, sembra si sia concluso con l’ennesimo nulla di fatto. Italia Viva – almeno per sedersi al tavolo delle trattative – vorrebbe pattuire un tot di nomi ’pesanti’ targati Renzi nel prossimo governo cittadino (vicesindaco in primis, la presidenza di un quartiere).

E nel Pd tra chi spinge per dialogare, c’è chi invece pensa più a puntellare la coalizione attuale stando attendo a non indispettire il partner più robusto finora schierato a sostegno di Sara Funaro, quella Sinistra Italiana che già agita i sonni dei dem per la questione Peretola (SI è contrarissima alla nuova pista, il Pd, come noto, l’ha in agenda da un pezzo e pure tra le priorità).

Nel frattempo Stefania Saccardi – già lanciata in campo da Renzi e pronta a fare primarie alternative al Pd in marzo con chi vorrà sfidarla (Del Re sembra via via sfilarsi flirtando forse più con la sinistra) – lavora sottotraccia e guarda negli ambienti centristi della città dove potenzialmente può fare il pieno di voti.

Chi sembra invece aver fatto un passo di lato dalla bagarre degli accordi è proprio il sindaco Dario Nardella, impicciato nella (grossa) polemica sullo stadio. La palla sarebbe più tra i piedi del segretario regionale del Pd Emiliano Fossi e del governatore Eugenio Giani anche se i tavoli che decidono si stanno via via apparecchiando in riva al Tevere (a agiugno ci sono anche le Europee, per chi se lo fosse scordato). Qui sulle sponde dell’Arno probabilmente la politica si dovrà attenere a scelte prese trecento chilometri più a sud.

