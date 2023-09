Pd-Italia viva, scoppia la pace. Condivisione atto per atto. Il vertice finisce con gli abbracci

E’ finita a tarallucci e vino prima di cena. Un aperitivo light che sancisce una (almeno momentanea) tregua tra Pd e Italia viva.

I dem hanno battuto il partito di Renzi 8-2, ma solo nei numeri della formazione della delegazione: ben sette al seguito di capitan Andrea Ceccarelli (il segretario fiorentino Pd), una sola consigliera renziana, Mimma Dardano, con il coordinatore fiorentino Francesco Grazzini nel confronto tra il partito democratico e Italia viva in seno alla maggioranza di Palazzo Vecchio. Un vertice (con un dispiegamento di forze anche eccessivo dei dem) invocato prima dal partito di Renzi e poi assecondato con urgenza dal Pd dopo il voto contrario in commissione delle consigliere Iv (Mimma Dardano e Barbara Felleca) al provvedimento per contenere il proliferare degli affitti vacanze in contrasto all’overtourism.

Tutto bene quel che finisce bene? Qui la salita è solo all’inzio, anche se pare cominciata la discesa. Potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è. Le disposizioni della Ditta, a partire dal segretario regionale dem sono tutte alla ricerca di alleanze il più larghe possibile per battere la destra alle prossime amministrative, rompere adesso in maggioranza a Palazzo Vecchio con il partito di Renzi non era proprio cosa.

E lo stesso è successo in casa renziana. L’obiettivo era polarizzare l’attenzione: cercare un coinvolgimento effettivo sulle decisioni di maggioranza. Cosa che negli ultimi mesi era venuta meno (a partire dal cambio del Regolamento per consentire l’esposizione delle bandiere per la pace) anche per via di quella guerra perniciosa che dai tempi del congresso Pd Bonaccini-Schlein tra Renzi e Nardella non è mai finita.

"Abbiamo messo le premesse per un rapporto positivo e proficuo fino alla fine del mandato", dice Ceccarelli a conclusione dell’incontro durato due ore e mezzo.

Il fine di Italia viva sembra raggiunto: d’ora in poi ogni atto (almeno i più importanti) saranno condivisi. E sulle prossime delibere che approderanno in consiglio quelle del freno agli affitti brevi e dei 10 milioni per il Padovani, si entrerà nel merito. "Sugli airbnb abbiamo cercato un modo per frenare la crescita incontrollata del fenomeno fino a quando non ci sarà una legge nazionale: se hanno proposte migliori possiamo anche discuterne".

Ci sarà un ravvedimento? Anche una divergenza di opinioni non sarà mal tollerata, a questo punto. Indietro non si torna.

Il grosso arriverà sul Padovani. Grazzini usa le stesse parole di Ceccarelli: "incontro positivo e proficuo" per "l’apertura ricevuta", "abbiamo chiesto un cambio di passo, che ci sarà subito a partire dal Padovani: esamineremo insieme il progetti".

Insomma si è consumato anche il rito della pace ritrovata. Fino a quando? Fratelli coltelli modalità on. La corsa verso la successione di Nardella sarà lunga. E’ cominciata troppo presto. Il gioco delle alleanze non è uno scherzo.

iu