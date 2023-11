Pd-Italia Viva, prove di alleanza: "Disponibili, no decisioni dall’alto"

Per mesi Pd e Iv si sono attaccati, a suon di frecciate e dichiarazioni ufficiali. Si sono scontrati sulle multe, sul Franchi, sul Padovani, come una di quelle coppie che si siede a cena, si guarda per un po’, cerca di mascherare la propria insofferenza ma poi non ci riesce e sbotta. Quella cena, tuttavia, non ha portato ad una separazione e anzi ora qualche timido passo in avanti c’è, per cercare di ricucire.

Prove di alleanza? Vedremo. Il Pd in questi giorni sta incontrando tante forze politiche per delineare la strategia in vista delle comunali 2024: Iv, Azione, Più Europa, Sinistra Italiana e Socialisti, oggi toccherà a Verdi e Volt e sempre oggi inizieranno le consultazioni all’interno dei Dem per parlare di programma, coalizione e poi candidato sindaco. Senza niente togliere alle altre forze politiche, il nome che balza agli occhi è proprio Iv. Al tavolo Pd-Iv erano presenti tra gli altri il segretario fiorentino del Pd Andrea Ceccarelli, il coordinatore fiorentino di Iv Francesco Grazzini, accompagnato dalla capogruppo Mimma Dardano e dall’ex assessore Massimo Mattei. All’incontro i dem hanno cercato di sondare la disponibilità di Iv per una coalizione in vista del 2024.

"Se ci siamo seduti intorno a un tavolo significa che siamo disponibili a parlare – commenta Grazzini -. Allo stesso tempo però vogliamo chiarezza sul percorso. Non che è tutto deciso e noi dobbiamo solo prendere atto della decisione". Come a dire: vogliamo avere voce in capitolo, discutere di temi (e parecchio anche di nomi visto che il diktat iniziale di Renzi era stato ’mai un nardelliano’), discuterne insieme e da lì, aggiunge Grazzini, "si sciolgono i nodi". È chiarissima anche Dardano. "Abbiamo risposto con apertura al confronto col Pd, perché il futuro di questa città ci sta a cuore - ha spiegato Dardano -. Tuttavia non saremo mai appendice di nessuno. Il Pd chiarisca regole e metodo e poi si vedrà". Nel frattempo il Pd continua a lavorare a testa bassa. La delegazione che coordinerà le consultazioni è composta dal segretario comunale Andrea Ceccarelli, dalla segretaria metropolitana Monica Marini e naturalmente dal segretario regionale Emiliano Fossi. La roadmap è semplice: i primi incontri saranno con i segretari di circolo, per poi proseguire con amministratori, consiglieri comunali e di quartiere. Il 4 dicembre ci sarà l’assemblea cittadina in cui saranno presentati i risultati delle consultazioni. In tutto questo naturalmente c’è da tenere in considerazione la posizione di Cecilia Del Re che non molla sulle primarie.

Niccolò Gramigni