Pd, il capogruppo Bencini lascia "Troppo stress, ma resto iscritto"

di Manuela Plastina

Andrea Bencini (nella foto) si è dimesso da consigliere comunale di Bagno a Ripoli. Dopo 9 anni e a 12 mesi dalle amministrative, il capogruppo dem non lascia il partito, pur abbandonandone ogni incarico direttivo: "Resterò iscritto e militante". Nessun dissenso politico, sottolinea: solo "stress", arrivato a livelli tali negli ultimi mesi "che mi ha provocato una perdita di attenzione e di concentrazione tali da rendere incompatibile la prosecuzione del mio impegno".

L’avvocato Bencini dunque decide di chiudere – almeno per ora – con la politica "su cui ho investito tanto" per dedicarsi alla sua professione, alla famiglia e alle figlie. "In questi anni ce l’ho messa tutta con convinzione e dedizione, che adesso però non ho più". Negli ultimi tempi aveva diradato anche le presenze a riunioni e assemblee. "Non è da me: io do sempre il massimo. È giusto faccia un passo indietro, in maniera convinta, ma sofferta". Chiede scusa ai suoi elettori: "eleggendomi per 2 mandati hanno creduto in me. Si sentiranno traditi", ma la salute e la famiglia vengono prima di tutto. La politica resta una grande passione, "per questo il mio più che un addio è un arrivederci". Al suo posto come primo dei non eletti dovrebbe entrare Leonardo Bongi. Ora il Pd dovrà decidere anche chi sarà il capogruppo. Potrebbe prendere l’incarico Edoardo Ciprianetti, il quale saluta Bencini a nome del Pd dicendogli "grazie per il contributo pieno e importante".

