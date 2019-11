Firenze, 27 novembre 2019 - Ore decisive per l'ufficializzazione della candidatura di Eugenio Giani a governatore della Toscana per il Pd. Al netto delle resistenze rimarcate anche nella giornata odierna dal governatore Enrico Rossi, che auspica una donna alla guida della Regione, da ambienti vicini al Pd toscano emerge che il via libera all'attuale presidente del consiglio regionale potrebbe avvenire nel corso della riunione della direzione regionale del partito di giovedì 28 a San Bartolo a Cintoia. Del reesto il documento approvato dalla direzione dell'11 ottobre scorso fissa entro dicembre la fine del percorso intrapreso dal partito. Ricorerndo a una metafora calcistica si spiega che "non si può più giocare solo a centrocampo, è necessario cominciare a calciare in porta".

Il pd dovrà poi affrontare il tema del rapporto con la sinistra 2020, mai persuasa della scelta di Giani. In casa Pd si ritiene - secondo l'agenzia Dire - che se avanzata con forza dai dem candidatura del presidente del consiglio regionale "sarà più forte". Nel caso in cui ci fosse "confusione" nel Pd, questa "si estenderebbe alla coalizione".