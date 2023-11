Pd e Funaro volano, sinistra al bivio. Del Re: "Sfidiamoci", IV alla finestra

Un venerdì di scosse elettriche in casa dem – con appendice di reazioni stizzite dei renziani – come non se ne registravano da un pezzo in riva d’Arno.

Il sondaggio Winpoll (lo stesso istituto che indovinò la vittoria a sorprese alle primarie per la segreteria nazionale Pd di Elly Schlein) – che vede, in vista delle comunali 2024, un 54,4% di fiorentini pronti a votare per un candidato di centrosinistra contro un 28,5% per il centrodestra – se da un lato offre a un Nardella in difficoltà una boccata d’ossigeno dall’altro apre una sorta di preventivo regolamento di conti in casa dem.

Il Pd infatti, numeri alla mano, potrebbe far benissimo a meno di un’eventuale stampella renziana (Italia Viva è data al 7,7%) e giocarsi la sfida in solitaria con un centrodestra che – nonostante le battaglie cavalcate per mesi, dal salasso multe alla vicenda Franchi, passando per i (lenti) cantieri del tram – sembra non aver guadagnato uno spicciolo di consensi in più.

Ma è il secondo sondaggio, quello sulle intenzioni di voto a un’eventuale tornata di primarie, a lacerare ulteriormente i tessuti di casa dem. L’assessore al welfare Sara Funaro, nome di punta di Nardella (oggi alle 9 a Radio Bruno), straccerebbe infatti secondo Winpoll, l’ex collega di giunta Cecilia del Re, defenestrata dal sindaco per aver sostenuto il passaggio del tram al Duomo: 74% di preferenze per la prima, 26% per la seconda. E ora che succede? Ipotesi primarie completamente tramontata?

Secondo gli ambienti vicini alla Del Re, l’ex responsabile dell’urbanistica di Palazzo Vecchio – perplessa dall’esito di un sondaggio eseguito su 900 elettori e non su 2.000 come quello da lei stessa commissionato in aprile e che la dava in vantaggio su Funaro – non avrebbe intenzione di lasciare il Pd cedendo a eventuali sirene renziane e non vorrebbe a ora nemmeno scendere in campo alle comunali con una sua lista. Ma la voglia di giocarsela alle primarie sì che ce l’ha. Ed è lei stessa a scriverlo su Instagram.

"Il dato vero – le sue parole – è che le persone vogliono partecipare, perché le primarie rafforzano una discussione pubblica su temi e visioni di città e quindi rafforzano il Pd in vista del voto. Per questo mi rivolgo direttamente alla mia ex collega. Cara Sara Funaro, siamo due donne in gamba, che si rispettano reciprocamente. Confrontiamoci alle primarie e poi chi vince è la candidata, chi perde aiuta l’altra a sconfiggere la destra".

La ’rivale’ ci pensa un po’ su e poi affida alla stampa un messaggio stringato e piccato: "È la comunità democratica, alla quale appartengo, che deve indicare il percorso da seguire, che deve essere inclusivo e con l’obiettivo del bene comune. Questo è il Pd, e questa fase deve rispecchiare l’anima del nostro parito, non può essere una sfida da far west".

Nel frattempo Italia Viva un po’ si arrabbia, un po’ punzecchia e un po’prende tempo con i renziani che restano consapevoli di avere comunque un peso specifico in città che – sebbene ridimensionato dal sondaggio – resta pur sempre quello che evitò nel 2020 al governatore Eugenio Giani di perdere la sfida con la leghista Susanna Ceccardi. "Se il Pd è al 55% senza di noi non ho capito perché ci cerca sempre" dice sarcastico l’eurodeputato di Iv Nicola Danti. "Trovo una contraddizione tra gli atteggiamenti e i sondaggi – aggiunge -. Sono così tranquilli ma non ho capito perché ci cercano". Caustico Gabriele Toccafondi: "Del sondaggio sapevo da circa un mese – spiega -. Lo hanno tirato fuori ora perché sono in difficoltà e la settimana che inizia domani è delicata. Si sentono accerchiati, ad esempio sulla questione dello stadio Franchi e il Padovani: noi non molliamo". Continuare a lavorare, senza vantarsi dei sondaggi è invece il mantra recitato in casa Pd. "Siamo tutti i giorni al lavoro tra le persone e per le persone, e fa piacere che questo impegno in città sia riconosciuto dai fiorentini – dice il coordinatore dem della Toscana Andrea Giorgio -. Quello che serve ora è un progetto per Firenze su cui costruire un centrosinistra rinnovato e largo, superando divisioni e fratture".

(ha collaborato

Niccolò Gramigni)