Pd, dalle paure ai primi sorrisi. Funaro fa il botto, dem in festa: "Mai visto un sostegno simile"

Una prova di forza. I dem, all’indomani della performance della candidata sindaco Sara Funaro, gonfiano il petto. Il tam tam della scorsa settimana, al motto di "non si può fallire" è servito, e il Palacongressi, pieno fino all’inverosimile, lo ha dimostrato. Qualcuno, malignamente, sostiene che in realtà c’erano anche tanti curiosi e che la strada verso giugno è ancora lunga: tuttavia bisogna analizzare i fatti. E questi parlano di una Sala Rossa (e non solo) con quasi 2mila persone.

È una vittoria anche del sindaco Dario Nardella, che ha sempre sostenuto Funaro: "E’ stata una serata bellissima – ha sottolineato -. In 25 anni di attività politica non ho mai visto il Palazzo degli Affari così gremito di persone". Nardella ha parlato di "energia impressionante". Tutto il Pd ha descritto la serata come grande festa. Il segretario regionale Emiliano Fossi ha sintetizzato con l’espressione "bagno di folla". "Abbiamo respirato un bel clima caratterizzato dalla voglia di esserci di tante persone – ha dichiarato -. Abbiamo ascoltato la proposta di un’idea di città che raccoglie il tanto di buono fatto e inserisce gli elementi di innovazione che servono. Ci sono tutte le condizioni per fare una campagna elettorale bella e convincente".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il segretario del Pd fiorentino Andrea Ceccarelli: "Non si è mai vista una partecipazione così ampia". Anche da Roma sono arrivati commenti molto positivi: "Insieme al fianco di Sara", è il messaggio che viene ripetuto continuamente. Non è un caso che il deputato Dem Federico Gianassi, uno degli uomini nardelliani nella Capitale, abbia usato proprio richiamato il concetto di stare "al fianco" di Funaro, "determinati e combattivi per vincere la sfida".

Al completo la coalizione di centrosinistra, mancava naturalmente Iv. E in questo senso sono da annotare le parole dell’organizzazione giovanile di Sinistra Italiana che insieme a quella del Pd (i Gd di Firenze) si sono "espressi contro l’allargamento della coalizione di centrosinistra a Italia Viva".

Tra le curiosità della serata la presenza di Lorenzo Masi, consigliere comunale del M5s a Palazzo Vecchio. E’ lui stesso a spiegare la ragione: "Ero presente anche alla convention di Del Re. Se ci fosse un evento del centrodestra ci andrei". Infine, per i dirigenti da Italia Viva "il successod ella serata è innegabile. Vediamo se ci sono forza e volontà per riallacciare i rapporti altrimenti si vedrà al secondo turno. L’8 febbraio la Saccardi saprà riscuotere lo stesso successo".

Niccolò Gramigni

Antonio Passanese