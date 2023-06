Pd Bongi subentra a Bencini in Comune

C’è un nuovo inquilino al palazzo comunale. Anzi, quasi nuovo: per Leonardo Bongi si tratta di un ritorno nell’amministrazione di Bagno a Ripoli dove è già stato consigliere comunale tra il 2014 e il 2019. Alle scorse amministrative è rimasto fuori per una manciata di voti. Ora torna, a un anno dal prossimo appuntamento con le urne, e resta fedele al partito che rappresenta da sempre: il Partito Democratico. Subentra al dimissionario Andrea Bencini, avvocato, che ha lasciato per stress, arrivato a livelli tali negli ultimi mesi "che mi ha provocato una perdita di attenzione e di concentrazione da rendere incompatibile la prosecuzione del mio impegno".

Lasciando il consiglio comunale, ha ceduto anche l’incarico di capogruppo Pd, che a Bagno a Ripoli è un ruolo di rilievo, avendo la maggioranza assoluta.

Al suo posto è stata promossa Sandra Baragli.

Invece sullo scranno in consiglio entra appunto Leonardo Bongi che è legato a Bencini da una bella amicizia politica e personale. Laureato in giurisprudenza, il 31 enne Bongi lavora come esperto di privacy presso Arval Italia.

Nella sua prima consiliatura, nel 2014, è stato consigliere delegato alle politiche giovanili e membro delle commissioni bilancio e politiche sociali. Gioca a pallacanestro nel Basket Impruneta, segue la Fiorentina e ama viaggiare, l’arte e lo sport.

Lo saluta il segretario comunale Edoardo Ciprianetti: "Saprà dare un contributo importante al gruppo in questo ultimo anno di legislatura e all’azione politica del Pd sul nostro territorio".

Manuela Plastina