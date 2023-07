Pd Bagno a Ripoli, si dimette Martina Masi

Il gruppo Pd in consiglio comunale perde un altro pezzo: se ne va Martina Masi. "Motivi personali" è la motivazione: "impossibile conciliare gli impegni lavorativi e familiari con quelli politici" spiega la diretta interessata. A meno di un anno dalle elezioni per il rinnovo dell’amministrazione e che segnerà il nuovo corso post Casini (non ricandidabile), dunque arriva un altro allontanamento volontario dal palazzo comunale dopo quello più ‘pesante’ politicamente di Andrea Bencini.

L’avvocato capogruppo da quattro anni del Pd ha rassegnato le dimissioni tre settimane fa anche lui per motivi personali, spiegando di avere accumulato uno stress arrivato a livelli tali da rendere incompatibile la sua partecipazione attiva e impegnata alla vita politica.

"Ringrazio il gruppo del Pd per il supporto che mi ha dato in questi anni, porterò sempre con me questa importante esperienza nelle istituzioni" dice Masi che non spiega se resterà o meno nel partito, a differenza di Bencini il quale ha fortemente confermato la sua fede Dem.

La salutano il segretario comunale Edoardo Ciprianetti e la neo capogruppo Sandra Baragli: "So quanto le sia costata questa scelta, ma ha tutta la comprensione del gruppo".

Le subentrerà in consiglio comunale Claudio Cecchi, "che in questi anni – dicono dal Pd ripolese – ha lavorato molto all’interno del partito vivendo la politica con grande passione e costanza". "A Claudio, che ha accettato di entrare quasi a fine mandato, non può che arrivare il mio grazie ed i miei più sinceri auguri di buon lavoro", conclude Baragli.

Manuela Plastina