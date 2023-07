Pd a caccia della ricetta vincente Parola d’ordine: alleanze ampie "Nomi di livello per Palazzo Vecchio"

Il mantra del Pd per ‘salvare’ Palazzo Vecchio alle prossime amministrative è alleanze ampie. Due paroline masticate da settimane nella segreteria dem di via Forlanini dove l’idea di un’intesa con Italia Viva sta rimbalzando più forte. La ceralacca di un nome per siglare l’alleanza? Quello del governatore Eugenio Giani. L’uomo giusto per i dem che si blinderebbero con una figura di peso. Ma anche per Italia Viva che potrebbe occupare fino al 2025 la casella rimasta vuota di Palazzo Strozzi Sacrati con Stefania Saccardi, oggi vicepresidente e renziana di ferro. E preparare il campo alle prossime regionali. Il tutto dovrà passare per un patto di governo riformista tra Elly Schlein e Matteo Renzi.

Gli sherpa di entrambi i partiti per ora restano fermi ai piedi della montagna. Uno fra gli ultimi contatti tra il segretario regionale Pd, Emiliano Fossi e l’eurodeputato e coordinatore regionale di Iv, Nicola Danti, risale a febbraio quando Fossi fu eletto a guidare via Forlanini. Una chiamata di congratulazioni. Poi stop. "Di sicuro - filtra da Italia Viva - non siamo pronti a partecipare ad allegre brigate come a un ‘tutti dentro’ con il Movimento 5 Stelle". Giani alza le mani. "Sto lavorando con forza - commenta - sulla Regione e sono concentrato su questo. Pnrr, fondi europei, asili nido gratis, passante Av e politiche sanitarie". È il suo ’no, grazie’. Punta al secondo mandato in Regione. Quanto alle alleanze "ancora è presto, il tutto si svilupperà dall’autunno in poi. Il centrosinistra deve recuperare spirito di larga coalizione".

Poi un consiglio allo zoccolo più belligerante del Pd e della sinistra: "Il centrodestra con molto cinismo ha dimostrato che vanno smussati gli argomenti di contrasto interni perché è il sistema di elettorale che impone un’alleanza di coalizione". Ma anche senza lui, la caccia del partito a un nome( al suo livello) che cucia insieme dem e Iv continuerà, anche con i mal di pancia dell’area più a sinistra del Pd. Come convincere però il leader di Italia Viva? Ad allettare Matteo ci potrebbe essere una poltrona di vicesindaco, magari preparata per uno dei suoi uomini di fiducia, Gabriele Toccafondi oggi consigliere di opposizione a Sesto Fiorentino o Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli che potrebbe aspirare all’elezione diretta a sindaco della Metrocittà. Matteo intanto sta alla finestra e abbassa la testa sui corteggiatori. Ma spesso la scuote.

Come di fronte al match sulle partecipate fiorentine Mercafir, Publiacqua e Firenze Parcheggi oggi in scadenza, dove il Pd sta dirigendo la partita senza cedere agibilità politica a nomi dell’orbita Iv. L’armistizio potrebbe partire da qui. Ma la blindatura dem è anche, forse, un modo per il sindaco Nardella di lanciare un messaggio a Iv: "Basta spararci addosso ogni giorno (come sul Franchi)". Come dire, alle invettive deve subentrare il rispetto, se patto sarà.

Qualcuno dovrà siglare una pace. Fossi intanto chiede di sgonfiare i muscoli a chi ancora non l’ha fatto. "Dico quello che ho sempre detto: basta col ‘gorillaio’. Il partito a tutti i livelli ha seguito questo invito. Prima dobbiamo rendere il Pd protagonista del dibattito nella città partendo da temi e proposte dei cittadini".

Ma rimarca un concetto: i nomi dovranno essere di livello. "Poi pensiamo ad alleanze ampie e alla scelta delle candidature più competitive. Questo è quello che ci siamo prefissi e stiamo già iniziando a fare". Se non Giani, ci vuole un nome la cui caratura non sia sotto la sua asticella. L’altra faccia del messaggio: siamo pronti a dialogare. Il problema per i dem sarebbe ritrovarsi il leader di Iv di traverso con lo spettro di un Molise bis, dove alle regionali di giugno il partito di Renzi pur non presentando un lista ha appoggiato il candidato di centrodestra. Un matrimonio locale, certo. Guai però per il Pd ritrovarselo celebrato nella sala Rossa di Palazzo Vecchio.

Claudio Capanni