Pazienti senza medico di famiglia

Firenzuola ha ’perso’ un medico di famiglia: ieri ha terminato l’attività il dottor Gianluigi Torelli, in servizio a Firenzuola. "Mentre continua ad essere massimo l’impegno dell’Azienda per il conferimento di incarichi definitivi – specifica l’Asl –, per gli assistiti del dottor Torelli è necessario effettuare una nuova scelta tra i medici curanti disponibili nello stesso ambito territoriale". Che sono rimasti in due. Per facilitare la scelta del nuovo medico, presso lo sportello di Firenzuola, via Riobarondoli 16, sono state attivate, alcune sedute straordinarie dell’anagrafe sanitaria: lunedì 5 giugno dalle ore 8.30 alle 12.30 ma con due postazioni disponibili; martedì 6 e mercoledì 7 dalle ore 8 alle 13; giovedì 8 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per ogni appuntamento sarà possibile eseguire due pratiche di scelta. E i firenzuolini potranno scegliere il nuovo medico anche online.