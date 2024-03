Paura alla chiesa di San Martino. Scoppia un principio d’incidendio

Attimi di paura, ieri mattina, per un principio d’incendio che ha interessato la tovaglia dell’altare maggiore della chiesa di San Martino a Gangalandi, a Lastra a Signa. Una signora che si occupa di curare la parrocchia, entrando intorno alle 10.30 all’interno della chiesa ancora vuota, ha infatti visto divampare le fiamme, ed è riuscita a spegnerle, per poi dare l’allarme al parroco, don Renzo Ventisette. Sul posto è stato poi stato chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Lastra a Signa, anche in considerazione del fatto che sull’altare non fossero presenti candele e che l’origine del rogo non fosse quindi affatto chiara. Secondo una successiva ipotesi, le fiamme potrebbero essere state causate da un corto circuito al microfono presente sull’altare, rimasto poi a sua volta danneggiato dal fuoco.

La signora che ha dato l’allarme ha precisato di non aver visto persone né all’interno né all’esterno della chiesa.

Anche alla luce di questi elementi, al momento, gli inquirenti escludono l’ipotesi dolosa e propendono per le cause accidentali, ma l’episodio ha creato comunque un certo allarme e grande curiosità fra i fedeli. La parrocchia di San Martino a Gangalandi è una delle più importanti del territorio di Lastra a Signa. Molto frequentata e protagonista di varie iniziative, conta anche un importante museo di arte sacra, con molte opere provenienti da vari paesi dei dintorni.

Li.Cia.