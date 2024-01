Patrono Misericordia. Nuova ambulanza e giovani volontari

Doppio ‘taglio del nastro’ in occasione del patrono San Sebastiano per la Misericordia. Dopo la vestizione di 15 nuovi volontari (molti dei quali giovani e giovanissimi), sul sagrato della Pieve di San Martino il Correttore don Daniele Bani ha benedetto la nuova ambulanza acquistata con fondi della stessa Misericordia.

Sarà utilizzata soprattutto per trasferimenti, in particolare per le lunghe percorrenze. Nel pomeriggio è stato inaugurato un nuovo apparecchio radiologico portatile donato da "Noi per Voi Onlus", associazione di genitori contro il cancro infantile rappresentata dal presidente Sergio Aglietti. "Si tratta di un regalo importante – sottolinea il governatore Sandro Biagiotti –: ci consentirà di poter fare radiografie a domicilio offrendo un servizio a chi, per vari motivi, non si può muovere. È il primo apparecchio del genere per noi, utile per venire incontro alle esigenze di diverse persone".