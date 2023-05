Patrimonio etrusco Nuovo accordo

Con una deliberazione della giunta comunale il Comune di Sesto ha rinnovato l’accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la gestione della tomba della Montagnola a Quinto Alto e la formazione del percorso archeologico dello Zambra. Obiettivo dichiarato dell’operazione quello di tutelare e far conoscere un patrimonio importante come quello etrusco presente sul territorio sestese anche attraverso eventi, iniziative di apertura e visite guidate come quelle realizzate, ad esempio, nell’ambito di manifestazioni come la "Notte dell’archeologia" e la "Giornata degli Etruschi".

Fra l’altro, proprio per fornire una maggiore conoscenza di queste testimonianze archeologiche, negli ultimi anni, di concerto con la Soprintendenza, sono state realizzate diverse iniziative ed attività: nel corso del 2018, ad esempio, grazie ad una sponsorizzazione, era stata realizzata una brochure informativa di supporto alla visita dei due tumuli etruschi della Montagnola e della Mula seguita poi dalla creazione di un ‘virtual tour’ della Montagnola. Attualmente è in corso la predisposizione e installazione nel sito della Montagnola di una nuova cartellonistica i cui contenuti sono stati curati dai funzionari archeologici della Soprintendenza.